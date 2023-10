Diletta Leotta e le foto «troppo ritoccate», l'accusa sui social: «Ti stai trasformando in Martina Stella»

Diletta Leotta è stata criticata dai fan per uno scatto condiviso sui social. La conduttrice radiofonica e sportiva ha pubblicato una foto in cui si mostra in tutto il suo splendore, a distanza di oltre un mese dal parto della piccola Aria, nata lo scorso 16 agosto.



La neomamma, infatti, ha mostrato come si è messa in forma dopo i nove mesi di gravidanza e, nonostante trucco e parrucco impeccabili, non ha convinto i fan.

«Talmente fotoscioppata che sei diventata Martina Stella» è uno dei commenti che ha ricevuto la showgirl su Instagram. «Troppo stucco in faccia, non sembri neanche tu», ha ribattuto un altro utente.

O, ancora: «L'unica cosa reale in questa foto è la panchina sulla quale sei seduta», ha ironicamente commentato un altro account.

C'è chi ha sostenuto che il problema fosse l'armocromia sbagliata, chi che il trucco era eccessivo, chi ha pensato che l'acconciatura sia stata esagerata rispetto al solito. Insomma, il look scelto per questa foto non ha convinto e alla neomamma sono piovute critiche e commenti negativi molto spiacevoli.