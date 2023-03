Diletta Leotta incinta, svelato il sesso del bambino. La gioia della futura mamma: «Ho sempre creduto nelle favole»

Diletta Leotta ha ufficializzato la notizia della sua gravidanza, ma i rumors sulla sua attesa non si placano e pare che la conduttrice televisiva sia al quarto mese e stia aspettando una bambina. Stando a quanto racconta il settimanale Chi nel nuovo numero, la conduttrice DAZN e il compagno Loris Karius aspetterebbero una femminuccia che dovrebbe nascere nel mese di agosto.

Claudia Gerini: «A 17 anni ho avuto avances spinte. Sorrentino mi scartò ad un provino, ne ho sofferto»

La storia d'amore

Secondo alcuni amici della coppia quindi quella di Diletta e Loris sarà un'estate in rosa. I due, che stanno insieme da pochi mesi, sono sembrati da subito una coppia molto unita e affiatata. Lei ha subito voluto presentare il compagno alla famiglia e in uno dei primi post insieme aveva scritto: «Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l'ora di leggere questo lieto fine».

Gli indizi

I primi rumors sulla sua gravidanza sono spuntati nel mese di ottobre, i primi pancini sospetti sui social avevano acceso il gossip, così come il fatto che Diletta indossasse abiti comodi in modo sempre più frequente, diversamente dal suo normale stile. Pochi giorni fa è arrivata la conferma e i due futuri genitori hanno ammesso di scoppiare dalla gioia.