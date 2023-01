Diletta Leotta in intimo per il ritorno a casa dopo le vacanze con Karius. Gli scatti sexy

Diletta Leotta è tornata a Milano. La conduttrice di Dazn aveva trascorso le vacanze e il Capodanno con il fidanzato Loris Karius ma ora ha fatto ritorno in Italia e questa mattina, venerdì 6 gennaio, ha postato sul proprio profilo Instagram delle foto taggando proprio la città in cui vive. Lo scatto sexy ha generato migliaia di apprezzamenti e commenti dei fan.

Diletta Leotta non ha perso tempo: la conduttrice, che è appena tornata in Italia dopo essere stata in Inghilterra dal compagno Loris Karius, ha postato uno scatto in controluce dal salotto di casa sua.

Il volto di punta di Dazn si mostra in intimo con alle spalle la città di Milano e come didascalia scrive un semplice: «Back Home». Ora che la Serie A è ripartita, Diletta sarà impegnata sui vari campi di calcio.

La storia d'amore di Diletta Leotta con il portiere del Newcastle Loris Karius procede a gonfie vele. La sera di Capodanno la coppia ha postato su Instagram vari scatti che li ritraevano insieme a dare il benvenuto al 2023. Fonti vicine alle conduttrice rivelano che «non è mai stata più felice di così».