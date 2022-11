Diletta Leotta e Loris Karius, scoppia la passione a Miami: baci e sorrisi in spiaggia

A Miami fa caldo. È un novembre caldissimo. È scoppiata la passione tra Diletta Leotta e il suo vichingo, Loris Karius. Lo stop Mondiale ha permesso ai due innamorati di volare in Florida e trascorrere un po’ di tempo insieme. Basta fughe d’amore di una notte a Londra o a Milano. Ora la coppia di innamorati, che si è conosciuta a una cena circa due mesi fa a casa di amici, ha deciso di trascorrere un po’ di tempo insieme. Per conoscersi meglio…

Gli scatti

Le foto del settimanale Chi non mentono e mostrano il portiere del Newcastle ai piedi della bionda siciliana, volto della Serie A e di Dazn. I due prima al Grand Beach, una delle spiagge più note della zona, poi a bordo piscina non hanno più nulla da nascondere e si lasciano andare, liberi di esprimere i propri sentimenti con scambi di baci, carezze e dolci sorrisi. Quelli non mancano proprio mai.

Diletta sembra essere tornata felice e spensierata. come ai tempi di Can Yaman. Sembra essersi nuovamente innamorata del suo uomo, di quel Loris che a tanti ricorda Thor, il supereroe della Marvel. Ma più che un fumetto la signorina Leotta che ha sfiorato il matrimonio con il manager Matteo Mammì, sembra vivere una nuova favola.

Ma quanto durerà questa nuova luna di miele? Questa è un’altra domanda che gli amanti del gossip continuano a farsi, scommettendo ben poco sulla durata di questa nuova storia d’amore. I precedenti non mancano nella vita di Diletta: dal colpo di testa con il pugile King Toretto, al legame con Can Yaman fino al modello Giacomo Cavalli. Ma al di là delle malelingue questa volta c’è chi giura che questa storia durerà più di novanta minuti…