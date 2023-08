Diletta Leotta e Karius, primi giorni da genitori. Lui: «Bambina di papà». I fan impazziti: Il mio non è così bono

Diletta Leotta, nelle ultime ore, ha finalmente annunciato di essere tornata a casa insieme alla piccola Aria. La figlia della conduttrice di Dazn e di Loris Karius è venuta alla luce il 16 agosto, stesso giorno del compleanno di Diletta Leotta. Nelle ultime ore, il portiere del Newcastle ha condiviso una foto con la piccola Aria che non è passata inosservata ai fan. «Bambina di papà, benvenuta a casa». Sono queste le parole che Loris Karius ha scritto a corredo della foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La foto che Loris Karius ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha catturato immediatamente l'attenzione dei fan.

Il motivo? Il calciatore si è mostrato in perfetta forma e sorridente con in mano l'inglesina che regge la piccola Aria.

Numerosissimi sono stati i like e i commenti dei fan al post Instagram di Loris. Molti follower di Loris Karius infatti hanno però sottolineato la bellezza estetica del calciatore. «Congratulazioni per la nascita della vostra stupenda principessa. Sei bellissimo», ha scritto una fan. E ancora: «Che spettacolo di uomo». «Mio padre non è così bono», ha scritto ancora un'altra fan.