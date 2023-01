Diletta Leotta e Loris Karius giocano a padel: «Pronti per gli Australian Open... o forse no». La storia è esilarante

Diletta Leotta non ha mai nascosto di essere una grande appassionata di sport e infatti, alla conduttrice di Dazn piace anche giocare a padel. In una delle ultime storie che Diletta ha postato sul proprio profilo Instagram sta giocando a padel con il fidanzato Loris Karius. I due però, non sono bravissimi e infatti, tra un colpo di racchetta e l'altro si fanno anche diverse risate.

La storia Instagram di Diletta Leotta

Nelle sue ultime storie Instagram, Diletta Leotta compare con un top e dei leggins sportivi e una racchetta da padel in mano. La conduttrice sportiva in compagnia del fidanzato Loris Karius, si trova all'interno di un campo da padel dove sta disputando una partitella. Diletta scrive: «Siamo pronti per gli Australian Open». Nella storia successiva però, la conduttrice e il portiere del Newcastle sbagliano qualche colpo e il video è divertente perché in sottofondo si sente la famosa canzone di Celine Dion "My Heart Will Go On", in versione storpiata.

La storia d'amore tra Diletta Leotta e Loris Karius procede a gonfie vele. La conduttrice di Dazn e il calciatore tedesco hanno trascorso il Capodanno insieme e un weekend romantico a Courmayeur.