Diletta Leotta, conto alla rovescia per il matrimonio con Loris Karius: lei si rilassa così

Diletta Leotta ha cominciato il suo conto alla rovescia più romantico: mancano, infatti, 30 giorni o poco più e sposerà il fidanzato Loris Karius che è anche il papà della piccola Aria. Nel frattempo, la famiglia si sta rilassando in mezzo alla natura e in piscina e la conduttrice sportiva ha immortalato tutti i bei momenti per poi ripostarli nel proprio profilo Instagram. Le foto, come al solito, hanno riscosso grande successo tra i suoi fan.

Nel suo nuovo post Instagram, Diletta Leotta ha raccolto alcuni dei momenti più belli e semplici insieme al futuro marito Loris Karius e alla loro bambina Aria.

La coppia non ha fatto sapere dove si trovi ma dagli scatti si evince che sia nel bel mezzo della natura. In alcune immagini, la conduttrice e il portiere del Newcastle sorridono verso l'obiettivo insieme alla figlia, in qualche altra foto, ecco Diletta che gioca con Aria oppure che fa un simpatico balletto schioccando le dita. Nelle storie, poi, la conduttrice stringe tra le braccia la sua bambina che le mette anche una manina sul viso. Le due immagini sono accompagnate dalla scritta: «Mum Life (vita da mamma, ndr)», con tanto di cuore bianco.

Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno a Vulcano, Lipari, alla presenza delle rispettive famiglie e dei loro più cari amici. Le testimoni di nozze della sposa dovrebbero essere Elodie e Barbara Berlusconi. Tutti i suoi fan non vedono l'ora di vedere il vestito bianco che ha scelto per andare incontro al futuro marito.