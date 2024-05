Diletta Leotta, Melissa Satta: «Sono single! Vorrei avere un altro figlio, ma nessuno vuole stare con una donna indipendente»

Melissa Satta sarà ospite della prossima puntata di "Mamma Dilettante" dove ha raccontato la sua nuova vita da mamma "single" a Diletta Leotta. La showgirl si è aperta molto su alcuni argomenti molto delicati per lei, come la voglia di un secondo figlio, le relazioni con gli uomini e la difficoltà nel trovare la persona giusta.

Durante il podcast, che verrà rilasciato giovedì 30 maggio alle 15, la Satta ha rivelato di essere single, ma le foto pubblicate sulla copertina di Chi, che la vedono abbracciata e accoccolata con Carlo Beretta, raccontanto un'altra storia.

Melissa Satta, la difficoltà nel trovare l'uomo giusto

«Mi piacerebbe avere un altro figlio, ma vediamo perché il tempo passa e Maddox ha già 10 anni. Sarebbe un fratello maggiore perfetto, mio fratello ha 11 anni in più di me e si può fare», ha rivelato Melissa Satta durante la puntata di Mamma Dilettante.

«Anche io ho un fratello maggiore di 14 anni e funziona benissimo. Devi solo trovare la fortuna di trovare la materia prima! La fortuna di trovare qualcuno giusto», continua Diletta Leotta, mentre cerca di capire se la showgirl ha già qualcuno nel suo cuore.

«Non è facile ai giorni d'oggi perché abbiamo tutti vite complicate.

Soprattutto quando noi donne siamo così esposte e così indipendenti sul lavoro... spaventa molto secondo me. Tutti si chiedono chi è che non vorrebbe mai stare con Melissa Satta? Nessuno! Ma io li capisco! Perché stiamo sempre con persone esposte? Perché un ragazzo normale non capisce il nostro mondo ed è giusto così. Non è facile essere sempre sui giornali ed essere giudicato, criticato... non piace a tutti e quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro normale -, conclude Melissa Satta, rivelando che per adesso è single - Per adesso sono single, fammi respirare. Io sto anche molto bene da sola eh!»