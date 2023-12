Diletta Leotta, Natale in rosso per mamma e figlia: l'outfit coordinato

Per Diletta Leotta è un Natale speciale, pieno di emozioni e felicità perché è il primo da mamma con la sua piccola Aria e il compagno Loris Karius nelle nuove vesti da papà. La conduttrice di Dazn ha condiviso degli scatti molto speciali sul suo profilo Instagram, insieme alla sua nuova famiglia, sorridente e felice di fronte all'albero di Natale.

Mamma e figlia hanno optato per un look coordinato: entrambe indossa un bellissimo abito rosso. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul brand e sul costo dell'abito di mamma Diletta.

L'outfit di Diletta Leotta

Per festeggiare il primo Natale da mamma, Diletta Leotta ha scelto un abito in maglia rosso, con le spalle scoperte e stretto che mette in risalto il suo bellissimo fisico, firmato AndreAdamo, brand molto caro anche alla sua amica Elodie.

Il prezzo dell'abito si aggira intorno ai 670 euro e calza a pennello su Diletta.

La piccola Aria, invece, ha indossato le calze bianche per non prendere freddo e un abitino rosso scuro in velluto che mette in risalto gli occhi celesti presi da papà Loris, anche lui presente nel quadro familiare, felice di poter trascorrere del tempo con la sua famiglia.