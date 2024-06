Diletta Leotta, Rocio Munoz Morales: «Raoul Bova? L'unica persona con cui farei follie che non si possono raccontare»

Rocio Munoz Morales, mamma di Luna (nata nel 2015) e Alma (nata nel 2018) ha rincarato la dose di dolcezza, raccontando il rapporto con il suo compagno Raoul Bova. L'attrice durante l'intervista a Mamma Dilettante nel salotto di Diletta Leotta ha parlato del primo incontro con l'attore. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2012 sul set del film Immaturi - Il viaggio e oggi vivono a pieno la loro storia d'amore.

Le parole di Rocio Munoz Morales

L'attrice ha raccontato il suo rapporto profondo con il suo compagno, con il quale ancora oggi più complici che mai. «Io e Raoul siamo insieme da più di dieci anni - ha raccontato Rocio Munoz Morales a Mamma Dilettante -.

Il nostro è un amore fresco, ci cerchiamo sempre e non è un amore scontato. Se dovessi dire la persona con cui mi piacerebbe andare in discoteca a ubriacarmi o pregare in chiesa è lui. Con lui farei follie che non si possono raccontare a nessuno». Diletta Leotta ha così chiesto: «E quali sono queste follie?». L'attrice ha rivelato: «Tante. Noi quando ci allontaniamo troppo ci manchiamo troppo e quando ci ritroviamo ci piace ballare anche a tarda sera in casa. Infatti i vicini ci odiano. Non sono mai andata in discoteca con lui in Italia. Ma quando andiamo in vacanza, la prima cosa che facciamo è andare in discoteca».

Il tutto è iniziato con un rapporto professionale. «Quando l'ho conosciuto Raoul non avrei mai pensato che sarebbe diventato il papà delle mie figlie - ha aggiunto - Il nostro incontro è stato su un set in Grecia. Mi ricordo di lui bellissimo ma io non ho mai avuto fidanzati belli, sempre bruttissimi. Lui era molto serio e professionale. Dopo il set, quando sono tornata in Italia ci siamo incontrati per caso e ci siamo fidanzati dopo un po'».

L'attrice nonostante sia fidanzata con Raoul da più di dieci anni ha parlato del motivo per il quale non sono sposati. «Mi sarebbe piaciuto sposarmi e vorrei farlo, lo ammetto - ha rivelato -. Ma non è per me l'obiettivo da raggiungere. Quando uno ha dei figli è il matrimonio più elevato che ci sia. Mi piacerebbe fare una festa per festeggiare il nostro amore, questo sì».

«Sono esigente»

«Sono sempre stata esigente nei miei confronti - ha spiegato -. Tutto questo è diventato per me un limite perché non mi davo la possibilità di sbagliare. Quando ho visto che le mie figlie Alma e Luna mi amavano lo stesso, ho capito che è bello essere imprefetti. Sono una maniaca dell'ordine. Ho la mania delle cose quadrate. Il mio armadio, i miei copioni sono sempre perfetti. I miei amici mi dicono "tu sei un po' serial killer"».