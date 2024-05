Diletta Leotta, il look sexy fa impazzire i tifosi al Gp di Formula 1 a Monaco: c'è anche la figlia Aria

Diletta Leotta è a Montecarlo dove, domenica 26 maggio, si disputerà il Gran Premio di Formula Uno. La conduttrice sportiva di Dazn che, in questo periodo è impegnatissima nell'organizzazione del suo matrimonio con Loris Karius, non è da sola perché con lei c'è anche la sua bambina Aria. Le ultime due storie che Diletta ha pubblicato sul proprio profilo Instagram sono molto piaciute ai fan.

Diletta Leotta, prima di aggiustare tutti gli ultimi dettagli del matrimonio (che avverrà il 22 giugno), si può prendere un momento di relax. La conduttrice sportiva, infatti, ha salutato i campi da calcio proprio con la festa dello scudetto dell'Inter a San Siro. Nelle scorse ore, Diletta ha svelato ai suoi follower di essere a Montecarlo dove, in questi giorni, c'è molto fermento per il Gran Premio di Formula Uno - poco fa si sono concluse le qualifiche e Charles Leclerc con la sua Ferrari partirà in pole position. La conduttrice ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra il suo outfit sexy: vestitino nero con scollatura e spacco profondo e scarpe trasparenti con il tacco.

Nella storia successiva, ecco Aria che gioca con i sassolini in riva al mare.

Il matrimonio di Diletta Leotta

Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno il 22 giugno prossimo a Vulcano, Lipari.

Al matrimonio dell'estate saranno presenti 160 invitati ed Elodie e Barbara Berlusconi saranno le testimoni di nozze della conduttrice sportiva che, in varie interviste, ha rivelato di essere molto emozionata per il giorno del fatidico sì.