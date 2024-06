Donatella Rettore: «Litigai con Loredana Bertè per un giornalista. L'ultima volta che la vidi scappò, ma vorrei cantare con lei e Patty Pravo»

Donatella Rettore a 360 gradi, dall'amore, alla carriera, passando anche per quella famosa lite con Loredana Bertè, mai risanata.

La cantante si è raccontata a tutto tondo nell'intervista a La Repubblica, dove ha avuto parole molto docli nei confronti della cantante di "Pazza di me" e ha rivelato che vorrebbe ricucire il rapporto con lei e magari partecipare a Sanremo insieme, con Patty Pravo, «come hanno fatto Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri».

Le parole di Donatella Rettore

Donatella Rettore ha raccontato che l'ultima volta che ha incontrato Loredana Bertè è stato nel 2022: «Ci siamo incrociate l’ultima volta nel 2022, ci siamo guardate negli occhi, lei si è girata ed è scappata. Guardi, l’unica lite è a Saint Vincent, e riguardava Mimì.

Le dissi: ‘Basta dire questa cosa della iella, fa del male’. Mimì mi diede ragione e lei però se la prese con me. Quella è stata la cattiveria di un giornalista, per fomentare la rivalità, inventò che avevo detto che Bertè portava iella come la sorella».

Parole che la rettore non avrebbe mai pronunciato: «Ma ci rendiamo conto? Il giudice diede non luogo a procedere. Sono da sempre fan di Loredana, la adoro. È fortissima e vorrei tanto cantare con lei e Patty Pravo, noi tre insieme, come hanno fatto Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri a Sanremo. Pensi che bello. Sa come chiamavo Loredana? Abracalabria e lei mi chiamava la polentona».