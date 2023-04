Edoardo Donnamaria con De Pisis: «Quando il gatto non c'è i topi ballano». La frecciatina ad Antonella

Durante l'esperienza del GfV ip, Edoardo Donnamaria ha legato molto con Alberto De Pisis, tant'è che i fan hanno spesso ipotizzato a qualcosa in più di una semplice amicizia. Nelle ultime Instagram stories di Edoardo i due appaiono insieme uniti più che mai. E tra qualche bacio e carezza di troppo, non manca la frecciatina alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi. «Quando il gatto non c'è i topi ballano. Antonellina è a Salerno per lavoro ed io mi consolo il mio Albertino», ha detto Edoardo su Instagram.

I due ex concorrenti del G fVip si mostrano felici insieme. A dimostrarlo è anche Alberto De Pisis che nelle sue ultime Instagram stories ha pubblicato un video in macchina con Edoardo dove spiega di aver organizzato una giornata da passare insieme. Una giornata in cui l'argomento di conversazione è stato quasi esclusivamente uno: «Dovevamo parlare di tantissime cose a pranzo ma siamo stati due ore a parlare solo di Ornella Vanoni», ha raccontato Alberto De Pisis. Con ogni probabilità, si parlava della battuta fatta a Marracash - in un video diventato virale - in cui Ornella gli diceva che «se avessi 30 anni di meno ti avrei attaccato al muro».