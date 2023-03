Edoardo Donnamaria, l'amore corre con la Fiordelisi: «Da Antonella vorrei un figlio bello come lei, ma con la mia testa, perché lei è matta»

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria trovano la serenità. Si sono conosciuti nella casa del Gf Vip, ma la loro storia è stata ritmata da tante, tantissime, incomprensioni, ma ora che entrambi sono stati eliminati dal reality condotto da Alfonso Signorini sembrano aver trovato il loro equilibrio. E la musica stavolta è una piacevole melodia.

Edoardo Donnamaria in ospedale dopo la squalifica al Gf Vip. Il papà: «Ha dato tutto, ma sta bene»

Edoardo e Antonella, amore a gonfie vele dopo il Gf

Non ci siamo mai staccati, da quando lui si è fatto trovare fuori dagli studi. Stiamo stati benissimo, anche se i paparazzi non ci hanno mai mollati». Racconta questo l'ex schermitrice a Chi. Questa per loro è la prima intervista di coppia, e probabilmente non sarà l'ultima. La loro storia è stata tra le più controverse di tutte le edizioni del reality Mediaset e ancora in molti (tra i vipponi) faticano a credere che il loro sentimento sia vero, o quantomeno, sano. «Chi pensa che sia una strategia lo fa per invidia», spiega il volto di Forum. «Non ha mai fatto parte delle mie strategie fidanzarmi al Gf», confessa Antonella. «Se non avessi avuto una storia con lui, penso che non l’avrei avuta con nessuno». Se nel loft le cose non andavano bene fuori dal Gf «È stato come ripartire da zero», assicura Edoardo Donnamaria. «È tutto nuovo, è come se stessimo insieme da tre giorni».

Gf Vip, la mamma di Antonella Fiordelisi scrive a Pier Silvio Berlusconi: «Signorini crudele, fatela uscire dalla casa»

I due pensano già a una famiglia

E le cose tra loro vanno talmente bene che pensano già a una famiglia e a un figlio (ma d'altronde ci pensavano già quando erano "reclusi" nel loft di Cinecittà). «Ieri sera mi faceva vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio. E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei, ma con la mia testa, perché è tanto matta», Donnamaria sogna questo per il loro futuro. E mentre pensano alla famiglia del Mulino Bianco da costruire insieme sono già arrivate le presentazioni ufficiali nelle rispettive famiglie d'origine. «I miei genitori lo adorano», racconta Antonella. Idem per la famiglia di Edoardo: «Sono pazzi di lei. Mamma dice che è simpaticissima, matta come un cavallo, però bella. Papà pende delle sue labbra».

I fan dei Donnalisi sono "impazziti" dopo questa intervista, e su Twitter le bacheche sono piene di scatti del backstage dello shooting che la coppia ha fatto per il settimanale di Signorini.