Edoardo Tavassi arrestato: lo scippo a Micol Incorvaia e il furto dai tavoli in diretta social

Doveva essere una tranquilla giornata di divertimento per gli ex Gf Vip Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, che insieme a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno deciso di fare una gita al parco divertimenti di Gardaland. Ma quello che doveva essere un venerdì di relax per i vipponi è stato costellato da un furto, uno scippo e un arresto, condito da polemica. A finire in manette proprio Edoardo Tavassi, arrestato dagli haters sui social. Ma vediamo cosa è successo agli Incorvassi e gli Oriele. Ora di pranzo, Edoardo con Micol, Daniele e Oriana si siedono a tavola per ricaricarsi dopo aver visitato diverse attrazioni del parco a tema. Ed è qui che si consuma il primo crimine della giornata. Edoardo, imitando Daniele, si alza dal suo posto per andare a rubare dai piatti degli ospiti del ristorante. Una patatina, una cucchiaiata di dolce, il tutto tra le risate dei presenti.

Il video del furto goloso è stato pubblicato da tavassi tra le sue storie Instagram, ma a quanto pare non è stato compreso appieno dagli hater in agguato, che lo hanno criticato per aver mangiato dal piatto degli altri. Nonostante fosse evidente che la scena fosse stata preparata a favore di social e con la complicità dei presenti, dopo numerose polemiche Edoardo è intervenuto ribadendo l'ovvio: «Allora ragazzi oggi ho fatto una storia Instagram dove imito Daniele. Prendo e vado a mangiare dai piatti di altre persone intorno a me. Però è ovvio che mi ero messo d’accordo con tutte quelle persone. Perché non è che vado a mangiare le cose degli altri», ha spiegato. «Però a quanto pare c’è gente che ha creduto che io andassi a mangiare dal piatto degli altri. Ecco, quelle persone mi devono defolloware adesso, subito, immediatamente. Ve lo chiedo davvero, smettete di seguirmi. Perché non ve voglio sul profilo mio, non ce potete sta».

Ma la giornata degli Incorvassi non è finita qui, e i vipponi si trasferiscono nel centro di Verona. Qui Micol è vittima di un tentativo di scippo: qualcuno le si avvicina e prova a strapparle la borsetta. La scena viene ripresa da Edoardo, ma poco dopo ecco che viene punito il responsabile, arrestato da due uomini in divisa. Di chi si tratta?

Il rapinatore altri non è che Edoardo, che con l'ironia che lo contraddistingue ha voluto stuzzicare gli hater. Infatti, nelle storie successive scrive: «Lo scippo era finto» e «Non mi hanno arrestato per davvero».