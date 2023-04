Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, appuntamento romantico: la destinazione è epica

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra di loro non è scoccata subito la scintilla: i due si sono prima studiati e, poi, mano a mano che il tempo passava, sono diventati sempre più intimi. Ora, Edoardo e Micol fanno coppia fissa e ogni giorno postano sui propri profili Instagram storie davvero divertenti.

In una delle ultime storie Instagram che Edoardo Tavassi ha pubblicato sul proprio profilo, è in compagnia della fidanzata Micol Incorvaia. I due si trovano in un parcheggio e lui dice: «Come appuntamento romantico ho deciso di portare Micol a...», Micol ha quindi risposto: «Siamo a lavare la macchina, speriamo sia l'ultimo della serie appuntamenti romantici di questo tipo».

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono stati due dei concorrenti più discussi di questa edizione del GfVip. La coppia, infatti, si è spesso trovata a ragionare su varie strategie di gioco da mettere in atto, che non sono molto piaciute al pubblico del reality.