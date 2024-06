Elena Sofia Ricci in costume a 62 anni, tutti pazzi per lei: «Senza difetti. Fai invidia alle ventenni»

Elena Sofia Ricci, 62 anni, ha lasciato tutti senza fiato con una foto in costume intero. Un look total black ma delicato e ideale per trascorrere qualche giornata in spiaggia o a bordo piscina. L'attrice infatti su Instagram, grazie al suo costume e la sua eleganza, ha fatto incetta di meritatissimi like: complici il suo corpo invidiabile e il sorriso. La sua forma è smagliante e il costume interno non può che esaltare il suo corpo. La chicca? L'attrice si mostra acqua e sapone, senza trucco: nessun makeup aggiunto sul viso ma solo un paio di occhiali da sole molto semplici.

Elena Sofia Ricci in costume

«Che estate sia».

Sono queste le parole che l'attrice ha scritto per descrivere il post Instagram che ha pubblicato sul suo profilo. Elena Sofia Ricci si dice pronta per dare inizio alle sue vacanze a mare all'insegna del relax. Per un look da spiaggia, la 62enne ha scelto un costume firmato Madis, impreziosito da ricami e applicazioni con coppe leggermente imbottite così da garantire il massimo comfort possibile.

I commenti

Numerosi sono stati i commenti dei follower al post che l'attrice ha pubblicato su Instagram. «Ma come fai? Sei senza difetti. Una bellezza incredibile. Perfetta, donne come te non esistono», ha scritto un follower. E ancora: «Fai invidia alle ventenni. La classe non è acqua». «Sei splendida come sempre». Non sono mancati i commenti di altre donne famose nel mondo dello spettacolo. «Sei bellissima», ha commentato Alessia Marcuzzi. Mentre Claudia Gerini ha scritto: «Quanto sei bella amore»