Elena Sofia Ricci, Gabriele Anagni smentisce il flirt: «Lei sta divorziando, ma tra di noi nessuna storia»

Dal set del Paradiso delle Signore al palco del Teatro Manzoni di Milano dove con Elena Sofia Ricci, Gabriele Anagni sta portando in scena La Dolce ala della giovinezza.

Un testo di Tennessee Williams. La storia di Alexandra del Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, in fuga da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film. Una donna che cerca rimedio alla solitudine nelle braccia di un cigolò, giovane e bello come Chance, proprio come Gabriele.

Elena Sofia Ricci smentisce il flirt con Gabriele Anagni (di 31 anni): «Ma quale storia, potrebbe essere mio figlio»

La smentita social

Una pièce che ha acceso incredibilmente un gossip, una possibile storia d’amore tra l’attrice che ha interpretato per tante stagioni suor Angela (la protagonista della serie TV di Raiuno Che Dio ci aiuti) prima di confermarsi ancora una star della fiction con Fiori sopra l’inferno, in onda il mese scorso sempre su Raiuno e il giovane attore. Un gossip smentito da lei addirittura con un video su Instagram.

«Bisogna stare un po’ attenti quando si danno queste notizie. Perché magari io mi ci sono anche divertita, ma qualcuno vicino a me, magari le mie figlie, non sono state troppo contente di sapere questo, che poi è un falso senza precedenti. Gabriele è come un figlio per me, ha l’età delle mie figlie…».

Il divorzio

Ma che qualcosa tra Elena Sofia Ricci e suo marito, il musicista Stefano Mainetti, non vada è confermato anche dallo stesso Gabriele Anagni a Di Più Tv: «Che ci sia qualcosa tra me ed Elena è una voce categoricamente falsa e non capisco da dove arrivi. Non ci sono foto e nemmeno dichiarazioni ambigue. Per Elena è molto più fastidioso perché ha due figlie e un divorzio in corso. Per fortuna è molto ironica e quindi ci abbiamo riso su, ma è giusto che la gente sappia qual è la verità».

E già che ci siamo. Gabriele è innamorato di qualcuno oggi? «No, in questo momento non sono innamorato. Mi colpisco- no la simpatia, l’intelligenza e la bellezza. Sarebbe stupido dire che la bellezza non fa parte dell’equazione ma, di base, se una ragazza mi fa ridere ha già molto di quello che mi attrae davvero».