Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati: l'addio dopo 19 anni di matrimonio

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati. La coppia, che da tempo non si faceva vedere insieme, si è detta addio dopo 19 anni di matrimonio. Insieme hanno una figlia, Maria, nata un anno e mezzo dopo le nozze. A lanciare la notizia è Today, secondo cui una fonte vicina alla coppia avrebbe confermato i rumors degli ultimi mesi. La decisione sarebbe stata presa di comune accordo dopo alcuni mesi di una crisi insanabile, tanto che tra gli addetti ai lavori e i colleghi le voci si erano fatte insistenti. Dai due non è arrivata, per ora, alcuna dichiarazione ufficiale. Elena Sofia Ricci è un personaggio amatissimo della tv: negli ultimi mesi l'addio al personaggio di Suor Angela nella fiction "Che Dio ci aiuti".

Il matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti

Elena Sofia Ricci ha un'altra figlia, Emma, che oggi ha 26 anni, avuta dal precedente compagno Pino Quartullo. Con Stefano Mainetti, musicista e compositore, si è sposata nel 2003. Un anno dopo è nata Maria. I due sono sempre stati riservati sui social e hanno continuato a farlo anche negli ultimi giorni quando le voci di una separazione erano diventate tantissime. La certezza è che, per l'amore per la figlia Maria, continueranno a volersi bene.