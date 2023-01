Eleonora Cadeddu (Annuccia di un Medico in famiglia) racconta il trauma del primo bacio sul set: ora insegna teatro e ha sei nipoti

Ricordate Annuccia, la bambina di un «medico in famiglia»? Ora Eleonora Cadeddu è cresciuta e l'attrice si è raccontata in un'intervista dove affronta i pregiudizi che l'hanno accompagnata e il trauma del primo bacio. «Oggi insegno teatro ed ho sei nipoti», ha raccontato la maestra di teatro ai canali di Fanpage.it.

Oggi Eleonora Cadeddu ha 27 anni, continua a fare l'attrice, insegna teatro nelle scuole ed è perdutamente innamorata dei suoi sei nipoti. L'ultimo è nato solo un mese fa, quando Michael Cadeddu, che oggi fa il fantino in Germania, è diventato papà per la seconda volta.

Un medico in famiglia

Aveva solo 2 anni quando entrò nel cast della fiction. Venne scelta per caso, la madre la portò con sé mentre accompagnava il figlio Michael a sostenere il provino per il ruolo di Ciccio.

Eleonora Cadeddu ha interpretato per quasi vent'anni il personaggio di Annuccia Martini nella serie «Un medico in famiglia». L'attrice si è raccontata in un'intervista rilasciata a Fanpage.it e ha precisato: «Se sto rivedendo la serie? In generale, non amo fare i rewatch. Qualche puntata mi capita di rivederla. Ma tutta la serie, sinceramente, non me la sento». Annuccia per Cadeddu è «una vecchia amica a cui mi piacerebbe fare una telefonata». Da piccola non ha sofferto di crisi d'identità, nonostante avesse due famiglie: Però è anche vero che fino ai 12 anni, Lino Banfi per me era nonno, un nonno acquisito. Mi dava la paghetta settimanale, mi comprava l'ovetto kinder, era molto presente nella mia vita, lo consideravo un familiare. Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore». Essere una star a quell'età non è stato facile per l'attrice: «Sicuramente mi ha tolto spensieratezza, sono diventata molto responsabile per lavoro. Ma grazie ad Annuccia ho anche vissuto esperienze incredibili».

L'aneddoto con Gianni Morandi

«Avrò avuto 12, 13 anni. Da due settimane, organizzavo la prima uscita da sola con le amiche. Saremmo andate al cinema. Mia madre, però, mi disse che mi avevano invitato in una trasmissione di Gianni Morandi. "Ciao Eleonora sono Gianni Morandi. Che ne pensi di venire sabato?" e io: "No Gianni, mi dispiace, ma devo uscire con le mie amiche" e allora mi propose di portare anche loro, per fargli vedere lo studio.Quando l'ho chiesto alle mie amiche, furono entusiaste: "Che figo, Gianni Morandi è il cantante preferito di mia mamma" e quindi le ho portate. Erano in prima fila».

Il primo bacio sul set

Annuccia doveva baciare Gianfilippo Colla, interpretato dall'attore Lorenzo Federici. Era il primo bacio sul set e per te, girare quella scena, fu un trauma.

«Era una scena notturna, girata al mare, a Fregene - racconta l'attrice - Dissi: "Allora, ve lo dico subito, questa scena si fa a porte chiuse, mettete i pannelli, qua solo regista, cameraman, fonico e coach", neanche fosse la scena di nudo più hard della storia del cinema. Dietro i pannelli, che avevano messo per darmi il contentino, c'era tutta la platea che guardava e sghignazzava. È stato tremendo, mi ero caricata di ansia, sono andata dalla mia coach e mi sono messa a piangere»

Chi è Eleonora Cadeddu oggi?

Insegna teatro nelle scuole. «E poi sono un'attrice, mi sento di dirlo perché la gente se ne dimentica». l'attrice ha sei nipoti: «Però sono una zia su cui i miei nipoti possono contare. So che se avessero bisogno, chiamerebbero me e questo mi basta, anche se a volte ci scontriamo perché sono severa».