Elettra Lamborghini, serata a gonfie vele (con body argento) e il regalo di una fan che la sorprende: «Non guasta mai»

Elettra Lamborghini ha dato il via al suo tour estivo proprio nelle scorse ore. La prima tappa, che si è rivelata un successone, è stata Carloforte, località a sud della Sardegna dove ad attenderla c'erano migliaia di fan urlanti. La cantante ha pubblicato vari video e diversi scatti della serata che non sarebbe potuta andare meglio: si è esibita con un body argento e ad accompagnarla sul palco c'erano sei ballerini con i quali ha ballato sulle note dei suoi successi più grandi. Alla fine del concerto, ha mostrato su Instagram il particolare ciondolo che una fan le ha regalato. Ecco di che cosa si tratta.

Il regalo della fan

Elettra Lamborghini ha postato varie storie sul proprio profilo Instagram in cui ripercorre la magica serata a Carloforte.

Il concerto non ha deluso le aspettative dei fan urlanti che si sono presentati con cartelloni e messaggi d'amore per la cantante. Al termine della sua esibizione, Elettra ha salutato tutti ed è tornata nel suo camerino e ha postato una foto in cui mostra il regalo di una fan: un ciondolo speciale. Il pendaglio è formato da due palline: una nera più grande e una più piccola rossa. La cantante ha scritto: «Regalo di una fan questa mattina. Dicono porti fortuna e sia anche anti malocchio. Non guasta mai!», ha terminato con l'emoticon con le lacrime dalle risate.

I progetti di Elettra Lamborghini

In questi mesi, Elettra Lamborghini non ha lavorato solamente alla sua musica e alla preparazione del suo tour estivo ma anche alla sua nuova linea di abbigliamento per bambini. Si chiama MaMatchy e l'ha presentata proprio qualche giorno fa a Milano.