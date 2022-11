Elisa D'Ospina è incinta, la modella aspetta un figlio da Stefano Macchi, ex di Anna Pettinelli: lui scoppia a piangere

«Il nostri miracolo», con queste parole Elisa D'Ospina annuncia ai suoi follower di essere incinta. La modella curvy ha condiviso sul suo account una dolce clip in cui mostra il test di gravidanza e la reazione del futuro papà Stefano Macchi. Un filmato che ha fatto il pieno di like e commenti di auguri, tra cui quelli di personaggi famosi come Bianca Guaccero e Caterina Balivo.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati dopo 8 anni. «Il lumicino si è spento piano piano»

Elisa D'Ospina incinta, Stefano macchia scoppia a piangere

È il primo figlio per l'indossatrice 39enne, diventata popolare grazie a Detto Fatto, il futuro papà è Stefano Macchi, attore e doppiatore che Elisa ha conosciuto grazie alla sua partecipazione a Temptation Island Vip in coppia con l’ex fidanzata Anna Pettinelli. Ed è il primo figlio per entrambi, anche perché in passato Stefano aveva detto di non sentire il bisogno di diventare padre. La modella e influencer ha organizzato una gita al Vaticano per comunicare la lieta notizia al suo compagno. Lui non se lo aspettava, si è trovato con un pacchetto in mano di fronte a San Pietro ed è rimasto senza parole. Poi un biglietto (di cui non sappiamo il contenuto) e le lacrime, Stefano si è sciolto come neve al sole.

Le reazioni

La lieta notizia stupisce il web visto che i due stanno insieme solo da agosto. Ma l'amore non conosce schemi e così la vita dei due è stata sconvolta e ora sono pronti e felici per allargare la famiglia. Lei ha un divorzio alle spalle: Elisa infatti dal 2011 al 2021 è stata sposata con Andrea Alessandrini Gentili, laureato in Scienze delle Comunicazioni e fondatore di un’agenzia che si occupa di social media marketing e web marketing. Lui invece è stato legato per molto tempo alla nota speaker radiofonica diciotto anni piu' grande di lui. E proprio Anna Pettinelli, ora docente di Amici, non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine della storia con Mecchi arrivando anche a dire che non crede piu' nell'amore. Per il momento la donna non ha rilasciato nessuna dichiarazione in tal proposito. Le ultime stories della speaker la mostrano negli studi di Ballando con le Stelle e sono di 22 ore fa, l'annuncio dei futuri genitori invece di 3 ore fa. Staremo a vedere.