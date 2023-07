Elisabetta Canalis, la foto in bikini scatena gli hater

L'estate delle star è ufficialmente iniziata. E lo sa bene Elisabetta Canalis, che nelle ultime ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una carrellata di foto in famiglia e una didascalia a corredo. «Bright colors, amazing food, swimming underwater, kids ,dogs, friends and love», che tradotto significa «Colori vivaci, cibo straordinario, nuoto sott'acqua, bambini, cani, amici e amore». Tuttavia, tra le foto, i fan hanno subito notato quelle in cui Elisabetta Canalis sfoggia un bikini da urlo e non è mancata qualche critica degli hater. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Numerosi sono stati i commenti positivi e i like al post di Elisabetta Canalis sul suo profilo Instagram.

C'è chi ritiene che la showgirl abbia «un fisico spaziale» e sia ancora in grande forma. Tuttavia, c'è anche qualche hater che non ha risparmiato le critiche. «Sei bellissima e hai un fisico spaziale però hai sempre il cu*o fuori». «Eli sei bellissima ma non ti sembra un po' troppo?», ha scritto un altro hater. «Non c'è una foto in cui si vede bene il tuo viso. Esagerata», ha scritto un altro hater.