Elisabetta Canalis scatenata sul ring, calci e pugni: «Da lei le prenderei volentieri»

Elisabetta Canalis non ha mai nascosto il suo amore per lo sport e... per ring e guantoni. La showgirl, oltre a posare per shooting sexy scattati in paradisi tropicali, è anche una sportiva che ama praticare boxe. Spesso, l'ex velina di Striscia la Notizia pubblica video o storie sul proprio Instagram in cui mostra ai suoi fan i suoi allenamenti in palestra o le sue sessioni di pugilato insieme ai fidati personal trainer. Così nel suo ultimo post, la 45enne Elisabetta ha pubblicato un filmato in cui, concentratissima, sferra calci e pugni alla sua allenatrice e i fan l'hanno applaudita.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui raccoglie i vari momenti del suo fine settimana. Lei in minigonna e stivaloni che si scatta un selfie allo specchio, sempre lei in compagnia di un'amica oppure che riprende la sua bambina Skyler Eva che annaffia una pianta in giardino. Il video che, però, ha attirato l'attenzione dei suoi follower è quello in cui Elisabetta si allena in palestra con la sua allenatrice. La showgirl sarda, munita di guantoni, sferra pungni e calci volanti alla ragazza che, con le protezioni apposite, li schiva o si ripare.

La didascalia che accompagna il post recita così: «Il fine settimana facendo ciò che di più amo fare».

I commenti social

Come al solito, il post Instagram di Elisabetta Canalis ha riscosso grandissimo successo tra i fan che hanno commentato numerosissimi.

Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Da lei, comunque, le prenderei volentieri», «Super Eli» oppure ancora «Il tempo passa ma resti sempre la migliore».