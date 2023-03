Elisabetta Canalis, «Il matrimonio finito già da 4 anni». Ecco la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Elisabetta Canalis e suo marito sarebbero separati ormai da anni. La voce di separazione tra l’ex velina e l’ortopedico americano Brian Perri circolavano da mesi e pare che i rumors fossero fondati. I due non si sono ancora espressi sulla vicenda, la showgirl non ha confermato, né smentito le voci sulla fine del suo matrimonio, ma sembra proprio che di fatto non stiano più insieme e parrebbe anche da diverso tempo.

Elisabetta Canalis e il divorzio da Brian Perri, ecco i motivi: le «differenze inconciliabili» tra il kickboxing e la nostalgia per l'Italia. «E' stata lei a chiederlo»

I motivi della rottura

Il settimanale Oggi spiega che si parla di divorzio in questi giorni, ma il matrimonio sarebbe naufragato da anni. La coppia tuttavia continua a gestire in modo composto e civile il loro rapporto per il bene della loro bamina Skyler, che oggi ha 7 anni. Pare che alla base della rottura ci siano delle incompatibilità caratteriali: l'indole estroversa e quasi trasgressiva di Elisabetta avrebbe cozzato con il temperamento rigido e metodico di Brian.

La separazione

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la conduzione di Elisabetta di un programma su TV8 che non sarebbe andata bene a Brian. Pare che tra i due la storia fosse in seria crisi già da 4 anni, ma avrebbero deciso di continuare a vivere insieme per la loro bambina, alla fine però non avrebbero più sopportato questo clima di indifferenza reciproca decidendo quindi di lasciarsi. Ora si discuterebbe sull’affidamento della figlia e il mantenimento, ma Elisabetta pare abbia deciso di continuare a vivere a Los Angeles.