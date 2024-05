Elisabetta Canalis prigioniera del camper: «Praticamente imbalsamata»

Elisabetta Canalis, in questo momento, si trova in Puglia perché sta scattando alcuni shooting di cui è protagonista indiscussa. La showgirl sarda sta raccontando il suo viaggio italiano tramite storie e post Instagram e tra risate e pasticciotti (il tipico dolce pugliese), ha anche pubblicato alcuni video e immagini del dietro le quinte. I tempi morti di Elisabetta hanno fatto divertire tutti i suoi affezionati fan che la seguono sempre molto appassionatamente. L'ex velina di Striscia la Notizia ha anche inventato un nuovo format insieme ai suoi colleghi.

I tempi morti di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha postato varie storie sul proprio profilo Instagram cominciando a presentare due dei suoi amici e colleghi: il suo parrucchiere e badante (come lo definisce lei) Niki e il suo truccatore Luca.

La showgirl, poi, ha introdotto uno dei «protagonisti indiscussi» del suo viaggio in Puglia: il pasticciotto. Nella storia successiva, ecco che, tra una pausa e l'altra dal set, Elisabetta schiaccia un pisolino in camper. È in bikini e si copre i piedi con un paio di pantaloni, quindi, spiega: «I miei tempi morti in camper, truccata e pettinata, praticamente imbalsamata, tra una scena e l'altra. Ps: Quando dormo mi si congelano i piedi». L'ex velina, poi, ha pubblicato un'altra storia in cui insieme al suo team introduce un nuovo format chiamato camper e aggiunge: «Nei numerosi tempi morti passati in camper sul set, ci siamo inventati un nuovo format che, come tutti i capolavori, sarà famosissimo quando i protagonisti non ci saranno più».

Il format Camper

Uno dei collaboratori di Elisabetta Canalis, quindi, spiega: «Questo è il camper in cui i concorrenti di questo gioco vivranno per i prossimi giorni. Voi non uscirete mai da qui, giusto?» e la showgirl ride divertita. Sicuramente, nelle prossime ore, Elisabetta posterà nuove puntate di questa specie di reality show.