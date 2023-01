Elisabetta Gregoraci, le foto in bikini in vacanza scatenano l'odio degli hater: «Non hai mai lavorato». La sua risposta al veleno

Elisabetta Gregoraci è tornata in Italia dopo aver trascorso le vacanze natalizie prima con l'ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan in Africa, e poi è volata a Dubai in compagnia del suo nuovo compagno Giulio Fratini, con il quale si accompagna già dalla scorsa estate, ma il lusso della vacanza mostrato sui social ha scatenato l'odio degli hater.

Barbara D'Urso e Flavio Briatore: cena in hotel a Milano, si stanno frequentando?

Elisabetta Gregoraci, dopo Briatore vola in vacanza dalla sua nuova fiamma: il regalo da sogno di Giulio Fratini

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, Natale in Africa tra ex: le foto al caldo e in bikini

Cosa è successo

«Ma torna a lavorare. Ah già tu non hai mai lavorato», ha scritto un hater tra i commenti alle foto che ritraggono la showgirl mentre si rilassa tra le spiagge più belle di Dubai. Salta, balla e sorride, Elisabetta Gregoraci si è goduta al massimo la vacanza insieme al suo fidanzato Giulio: la relazione tra la soubrette e l'imprenditore ha spiccato il volo e a fare il primo passo sui social è stata la stessa Elisabetta Gregoraci che su Instagram ha postato una foto sfoggiando alla mano un anello con zaffiro blu.

«Zio lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa», ha riposto la Gregoraci lanciando parole al veleno contro l'hater. Poi continua: «Comunque anche per questo 2023 ti consiglio il gaviscon due volte al giorno per almeno un mese... funziona», ha concluso lapidaria.