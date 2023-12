Elisabetta Gregoraci, la dedica natalizia dal resort in Kenya commuove tutti

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze natalizie in Kenya, insieme al figlio, Nathan Falco, e all'ex compagno, Flavio Briatore. La conduttrice televisiva sta condividendo con il pubblico di Instagram numerosi momenti di gioia e spensieratezza insieme alla famiglia, tra aperitivi e corse sulla spiaggia, ma oggi in occasione del Natale, ha deciso di postare una foto insieme a Nathan Falco, sotto la quale ha scritto una commovente dedica:

«Natale è tempo di gioia e condivisione! Auguri a tutti voi, vi auguro tanta gioia, amore e di essere circondati dalle persone che amate 💕

Un pensiero con il cuore a tutte le persone che oggi non possono o non riescono a festeggiare come vorrebbero. Alle persone sole che sono lontane dalla famiglia dai loro affetti e a tutti coloro a cui il destino glieli ha portati via.

A chi ancora cerca il significato del rispetto, auguro che la vostra lista dei desideri si arricchisca di comprensione e gentilezza, ricordandoci che il vero spirito del Natale si manifesta nel rispetto reciproco. Spero che tutto ciò venga messo sempre più in atto! 🎁🎄

Vvb, la vostra Eli ❤️», ha scritto Elisabetta Gregoraci sotto al suo post.

La Gragoraci, questo Natale, non solo dedica un pensiero a coloro che non possono festeggiare come vorrebbero, ma invita il pubblico alla comprensione e al rispetto reciproco, fondamentale per condurre una buona vita.