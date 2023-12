Elisabetta Gregoraci, cena di Natale in famiglia: c'è anche Briatore

Elisabetta Gregoraci ieri è salita a bordo dell'aereo privato per raggiungere la famiglia e festeggiare le feste in anticipo. Da Montecarlo a Roma per cenare insieme alla sorella Marzia, Flavio Briatore e Nathan Falco.

La famiglia si è riunita nella casa della sorella Marzia. I festeggiamenti sono stati documentati dalla Gregoraci in un carosello di foto pubblicato sui social. Il rapporto con l'ex Briatore, nonostante la separazione, è rimasto decisamente buono, tanto che era presente anche lui alla cena.