Elisabetta Gregoraci, la rivelazione da Diletta Leotta: «Con Briatore ho litigato per il nome di Nathan Falco. Ora lo chiamiamo così...»

Elisabetta Gregoraci è stata ospite del podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante. La conduttrice e speaker radiofonica ha pubblicato un video anteprima della puntata sulla pagina ufficiale del programma. L'intervista integrale uscirà domani 23 maggio sul canale YouTube e Spotify. Durante l'incontro, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad alcune rivelazioni inedite, tra le quali la scelta del nome Nathan per suo figlio avuto dall'ex Flavio Briatore ormai 14 anni fa.

Le parole di Elisabetta

«Nathan si chiama così perché il suo nome significa dono di Dio.

Anche se con Flavio abbiamo litigato per quel nome - ha spiegato Elisabetta Gregoraci a Diletta Leotta Infatti mio figlio ha due nomi si chiama Nathan Falco. Flavio voleva un nome che iniziasse per F. A me non piaceva il nome Falco mentre a lui non piaceva il nome Nathan. Prima di entrare in ospedale ho detto a Flavio: “Cambiamo nome e scegliamo uno che piace a tutti e due”. Lui ha detto “no voglio Falco”. E quindi adesso le mie amiche lo chiamano Nathan mentre gli amici di Flavio lo chiamano Falco. Mio figlio ha due nomi e lo sa. A casa sembra di avere due bambini, io lo chiamo Nathan e Flavio lo chiama Falco».