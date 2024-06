Elisabetta Gregoraci, fuga d'amore con Giulio Fratini e primo bagno dell'estate

Elisabetta Gregoraci sempre più innamorata. La showgirl ha approfittato del wekeend festivo del 2 giugno per scappare dalla solita routine a Montecarlo e, insieme al suo fidanzato Giulio Fratini, con cui ha una relazione a distanza già da qualche anno, sono scappati in Francia, più precisamente a La Mala, a Cap d'Ail. Il mare cristallino ha regalato scorci incredibili che la Gregoraci non ha potuto non condividere con i suoi follower. Poi il primo bagno dell'estate, con una dedica molto speciale.

La dedica sulla sabbia

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono sempre stati molto discreti sulla loro relazione, regalando pochi scorci all'interno delle loro dediche e delle loro fughe d'amore in giro per l'Europa. Da quei pochi momenti condivisi si nota tutto l'amore che lega i due. «Sei speciale!», è la dedica che la Gregoraci ha pubblicato su Instagram, una scritta molto semplice sulla sabbia che regala emozioni e fa sognare l'ex moglie di Flavio Briatore.