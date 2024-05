Elisabetta Gregoraci, latte e biscotti al cioccolato alle 3 di notte: «Che rinco sono». La gag fa impazzire i fan

Elisabetta Gregoraci, prima di andare a dormire, ama bere una tazza di latte e mangiare un po' di biscotti al cioccolato. È un'abitudine che avrebbe sempre avuto e non ne ha mai fatto segreto nemmeno all'interno della casa del Grande Fratello Vip quando, questa routine serale, era diventata ormai un rito a cui i telespettatori si erano abituati a vedere. Anche nelle scorse ore, Elisabetta ha consumato il suo spuntino notturno ma, mentre registrava la storia da postare su Instagram, ecco il piccolo imprevisto.

Lo spuntino di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una storia Instagram in piena notte.

Erano precisamente le 3.22 e la conduttrice calabrese era nella cucina di casa sua in compagnia di un'amica. Nella storia Instagram, Elisabetta riprende le due tazze di latte con un pacchetto di biscotti al cioccolato, poi, lascia scivolare il dolcetto verso la tazza ma quest'ultimo cade fuori e, quindi, la showgirl scoppia a ridere e scrive: «L'immancabile latte e biscotti... ma che rinco che sono!».

La storia di Elisabetta Gregoraci avrà sicuramente divertito i suoi fan che apprezzano molto la sua naturalezza e spontaneità.

Elisabetta Gregoraci sui social

Elisabetta Gregoraci è molto amata sui propri profili social, basti pensare che su Instagram conta due milioni di follower che hanno molto gradito la sua intervista al podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante. Nella sua chiacchierata con la conduttrice siciliana, Elisabetta ha anche parlato del dolore che si porta dentro per la perdita della mamma avvenuta nel 2011: «No, in realtà è una perdita che non superi mai, non la superi mai... » ha spiegato e, poi, ha continuato: «Ti abitui a una mancanza enorme ma non la superi. Io mi chiedo sempre chissà quante cose avremmo potuto fare insieme, poi, la mia vita dopo di lei è cambiata ma perché sono proprio cambiata io come persona, non sei più la stessa dopo una perdita così».