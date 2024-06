Elisabetta Gregoraci torna a Soverato: il vestito “riciclato” dal Festival di Cannes del 2008 per il matrimonio in famiglia

Elisabetta Gregoraci è tornata a casa a Soverato (Catanzaro), città dove è nata e cresciuta, per festeggiare il matrimonio di una coppia di amici, insieme ai suoi familiari, i cugini e la sorella Marzia. Un'estate libera da impegni televisivi quella di Elisabetta, che non sarà in giro per il sud Italia con Battiti Live, quest'anno sotto la conduzione di Ilary Blasi e Alvin per la prima volta. La showgirl, quindi, ha deciso di trascorrere la bella stagione insieme alla sua famiglia, ai suoi amici più cari e godersi il tempo libero.

Quale occasione migliore per tornare a casa in Calabria se non un matrimonio tipico del Sud?

Elisabetta Gregoraci, lo strappo alla regola

Elisabetta Gregoraci è una donna di stile, tra grandi brand e altri più piccoli, riesce a trovare la sua personalità in ogni outfit indossato e l'abito a sirena scelto per il matrimonio di Maria Rosaria e Tommaso, gli amici, non fa eccezione.

La showgirl ha optato, infatti, per un lungo abito a sirena color panna, con scollatura a V e leggermente arricciato, con due rombi piccoli dal tessuto che ricorda la pelle del serpente sull'addome, probabilmente di Roberto Cavalli.

Per entrare in chiesa, la showgirl si è coperta le spalle con una stola di seta bianca di Louis Vuitton. Una scelta audace quella della Gregoraci perché durante i matrimoni si predilogono colori pastello e colorati, ma gli invitati cercano sempre di evitare di indossare abiti bianchi o color latte, avorio o panna perché quei colori spettano alla sposa.

Tuttavia, ad Elisabetta Gregoraci si può perdonare tutto perché la sua scelta dell'abito riporta alla memoria di qualche anno fa... era il 2008.

L'abito già indossato

Elisabetta Gregoraci ha deciso di usare un abito d'archivio per il matrimonio a Soverato. Il vestito scelto, infatti, è stato indossato precedentemente da lei stessa nel 2008, a Cannes, in occasione del Chopard Trophy ceremony and party, dove ha presenziato insieme a Flavio Briatore poco prima del loro matrimonio, celebrato il 14 giugno 2008. Sono passati 16 anni dal giorno in cui ha indossato l'abito color panna, ma per Elisabetta Gregoraci il tempo sembra non passare mai.