Elisabetta Gregoraci tenera mamma con Nathan Falco: «Perché non gli fate fare il falegname o il muratore?»

Sono passati oltre sei anni dal divorzio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Ma i due, soprattutto per il bene del figlio, Nathan Falco, hanno saputo costruire un bellissimo rapporto. Un concetto che la showgirl ha ribadito più volte. Nelle ultime ore, Nathan Falco si sta godendo un po' di mare insieme a mamma Elisabetta. La showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con alcune foto e una didascalia a corredo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

L'estate 2023 è ufficialmente cominciata e Elisabetta Gregoraci, nelle ultime ore, si è mostrata sui social mentre giocava sulla sabbia, tra rincorse e tante risate insieme al figlio Nathan Falco. «Onde e la mia persona preferita: la combinazione perfetta», ha scritto la showgirl a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram.

In queste foto è evidente lo splendido legame che unisce mamma e figlio.

Sono stati molti gli hater che hanno criticato il post della showgirl. «Ma perché non lo mandate a fare il muratore o il falegname, che tra 20 anni non ce ne saranno più», ha scritto un utente. «Inutile che metti queste foto». E ancora: «Mi raccomando tuo figlio deve fare il falegname, altrimenti tuo marito come fa?».

I commenti degli hater rimandano a una discussione dei giorni scorsi, in cui Flavio Briatore giudicava negativamente la scelta degli artigiani di mandare i propri figli all'università e non insegnare loro il proprio mestiere.