Elisabetta Gregoraci, l'emozione dell'abbraccio dei nonni (e di migliaia di fan): «Super felice di essere tornata nella mia Calabria»

Elisabetta Gregoraci è tornata nella sua Calabria carica di emozioni. Migliaia di fan della showgirl sono accorsi da tutte le città per salutarla. Lei commossa ha salutato tutti in compagnia di un altro vip, Alex Belli. I due hanno trascorso gli ultimi giorni nella regione della ex moglie di Flavio Briatore per impegni lavorativi, ma non solo. Elisabetta Gregoraci, infatti, ha colto l'occasione per tornare a casa e salutare i suoi nonni che l'hanno accolta col caloroso affetto del sud.

Finite le giornate lavorative nella stupenda cornice calabra di Catanzaro, Elisabetta Gregoraci ha colto l'occasione per ringraziare i migliaia di fan per averla fatta sentire amata: «Wow che giornate intense che ho avuto. Volevo condividere con voi tutte queste grandi emozioni. Come avete visto dai post sono stata in Calabria per lavoro e per salutare la mia famiglia. Molto felice di aver visto i miei nonni, nonna Elisabetta e nonno Nino», spiega la showgirl nelle sue Instagram stories.

«Ho fatto loro una sorpresa ben riuscita - continua Elisabetta Gregoraci sul social - e questa cosa mi è piaciuta tanto e mi ha fatto emozionare.

In Calabria mi avete accolta con tanta gioia e tanto calore e c'era gente arrivata da tutta la regione e anche dalla Sicilia e da tutta l'Italia».

La showgirl ha pubblicato un post in cui la si vede emozionata nelle braccia dei nonni e di papà Mario. E ha scritto: «Family .. Where life begins and love never ends…. Nonna Elisabetta, Nonno Nino e papà Mario, parte della mia adorata famiglia... happy».