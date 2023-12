Elisabetta Gregoraci, Natale al caldo: «Sto già in bikini, non siate invidiosi»

Sono molte le persone che hanno sognato, almeno una volta nella vita, di svegliarsi la mattina di Natale, aprire la porta e tuffarsi in un mare caldo, augurandosi «Buon Natale» con i piedi immersi nella sabbia e un cocktail in mano. E lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che proprio nelle ultime ore si è mostrata su Instagram in bikini, attraverso un selfie allo specchio, con un fisico tonico e muscoloso. La conduttrice televisiva ha così raccontato ai suoi follower, attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, che non trascorrerà le vacanze di Natale in Italia.

«Buongiorno a tutti, come state? Non siete invidiosi perché mi vedete in costume da bagno in questo momento? Dai, non dovete esserlo - ha sottolineato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -. Adesso siamo arrivati in Kenya dove trascorrerò qui il Natale e qualche giorno post Natale con la mia famiglia».

La conduttrice ha aggiunto: «Stanotte non ho chiuso occhio perché ho fatto un sogno bruttissimo che riguardava me.

In questo sogno io ero malata ed è stato veramente bruttissimo infatti non ho dormito. Ma tralasciando questo, la vita è bella ed era solo un sogno. Vi mando un grosso bacio».