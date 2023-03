Elly Schlein, le prime foto con la fidanzata Paola. Insieme cercano casa a Roma

Molto carina la fidanzata di Elly Schlein. L’ha scovata Diva e Donna e l’ha fotografata. Sulla trentina, capelli neri, cappotto elegante, capello trendy in testa e borsetta modaiola a tracolla. Per niente alternativa la fidanzata della leader del Pd. Non sembra vestita come lei, in quella tenuta radical-vintage che fa tanto film di Wes Anderson o centro sociale non particolarmente combat o campus liberal tutto diritti civili e universi fluidi. No, la first lady del Nazareno - come subito viene da ribattezzare la compagna della segretaria del partitone democratico - ha un look diverso da Elly, e forse anche questa diversità le spinge a volersi bene, e sembra più una signorina normalmente borghese. Il nome? «Non ve lo dirà mai, scopritelo da soli», dice Schlein che sta preparando il discorso di domani a Montecitorio sull’Ucraina e sulla guerra ai 5 stelle che vogliono fare i pacifisti a sue spese. E, fa sapere, di non voler essere distratta dai gossip. Pare comunque che la ragazza si chiami Paola ed è ancora più riservata di Elly. Sono tutti sulle sue tracce, specie che adesso si conosce almeno il volto. Comunque Elly e Paola vivono insieme a Bologna e sono fidanzate da tre anni.

Sondaggi politici, l'elettorato premia le leader donne: bene Meloni e Schlein (che guida la risalita del Pd), male M5S

Paola, la compagna di Elly Schlein

Non c’è il cognome ma per ora c’è il volto della ragazza ed è già qualcosa. L’esclusiva l’ha messa a segno Cairo editore, proprietario di Diva e Donna (domani è in edicola lo scoop). Nelle foto pubblicate dal settimanale, scattate tra Livorno e Firenze, la leader dell’opposizione è in compagnia di questa donna mora con carnagione chiara ma la coppia fa di tutto per non farsi pizzicare. Elly e la first lady entrano separate alla stazione di Firenze e prendono il treno per Bologna in vagoni diversi. La leader del Partito Democratico ha raccontato di avere amato molti uomini e molte donne precisando: «In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta». Ebbene, la ragazza è lei. Ogni ritaglio di tempo libero Schlein anche in questi mesi tra primarie e tutto il resto ha cercato di passarlo con la sua amata. Perciò - come racconta la sua coinquilina, Chiara Gribaudo, vicepresidente del nuovo Pd voluta proprio da Schlein e sua fedelissima - «nella casa che condivido con Elly a Roma lei non c’è quasi mai». Ora c’è comunque aria di trasloco per la leader del Pd. Starebbe cercando casa da sola nella Capitale, anzi un appartamento - c’è chi nel tam tam di Montecitorio dice zona Monteverde vecchio e chissà se diventeranno amici del sindaco di fatto del rione: Nanni Moretti - da dividere con la fidanzata ex misteriosa perché la graziosa moretta con cagnolino starà molto più spesso a Roma da cui Elly potrà allontanarsi meno di prima. Un nido d’amore. E Roma aspetta la first lady con tanta curiosità e molta simpatia.