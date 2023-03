Elodie, e il (costoso) regalo di Andrea Iannone: ecco l'auto che le ha comprato

Andrea Iannone tornerà a correre. Le due ruote sono il suo primo amore. Moto GP o Superbike non si sa ancora. L'unica cosa certa è che la squalifica per doping terminerà nel 2024 e che qualche giorno fa il campione di motociclismo si trovava in pista a Misano Adriatico, al Marco Simoncelli World Circuit, in sella a una Ducati Panigale V4.

A fare il tifo per lui c'era Elodie che lo starebbe spingendo a tornare a gareggiare dopo qualche stagione di grande sofferenza nel stare fuori, nel non poter fare quello che più gli piace. L'arrivo della cantante nella sua vita gli ha ridato il sorriso e la voglia di tornare a combattere e dimostrare di poter essere ancora il numero uno.

Il regalo

Una spinta forte, come detto, è arrivata da lei. E quasi per ringraziarla Andrea gli ha voluto fare un regalo, una sorpresa.

A dire il vero la sorpresa, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, è per festeggiare i primi sette mesi d'amore. Un amore nato l'estate scorsa e che è subito andato veloce. I due vivono praticamente insieme, nella casa di lui, a Lugano, nella Svizzera italiana.

Ma quale è stata la sorpresa? Una macchina elettrica. Una piccola Smart ForFour. Una sorpresa che Elodie sembra aver molto gradito...