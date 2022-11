Elodie e Andrea Iannone, selfie (hot): cosa è successo sotto le coperte nella "notte di fuoco"?

Tra Elodie e Andrea Iannone scorre tutto a gonfie vele, e i due diventati ufficialmente una coppia non si nascondono più. Timidi e riservati un tempo, ora la cantante e il pilota pubblicano sui social scatti insieme di ogni tipo. L'ultima foto ha alzato le temperature tra i follower: Elodie e Iannone hanno condiviso un selfie intimo scattato sotto le coperte presumibilmente dopo una notte di fuoco...

L'amore tra Elodie e Andrea Iannone è sbocciato questa estate in Sardegna, quando ancora si vociferava che la cantante di Bagno a Mezzanotte fosse tornata tra le braccia del suo ex Marracash. Elodie, invece, ha stupito tutti e ha voltato pagina: questa volta però sembra faccia sul serio, proprio come dimostra l'ultimo scatto condiviso sul suo profilo Instagram tra le storie.

Sebbene nessuno dei due abbia confermato la relazione, lo scatto chiarisce ogni dubbio e lascia davvero poco all'immaginazione: la cantante ha condiviso con i follower un’immagine hot e intima che la ritrae sul letto sotto le coperte, faccia a faccia con il suo cavaliere Andrea.