Elodie e Andrea Iannone, vacanza in Sardegna: «Com'è bello vivere con te»

In amore vanno forte. Senza freni ormai da più di un anno. Sugli scogli invece si fa fatica. Ma Andrea Iannone e la cantante Elodie non si fermano davanti a niente. E piano, piano, come mostrano gli scatti del settimanale Chi, arrivano al traguardo.

E stare insieme da un anno per molti è stato un traguardo inaspettato. Pochi ci credevano, molti credevano che potesse tornare da Marrakesh. E invece la coppia resiste e si ama sempre di più come dimostra la dedica di Elodie al suo Andrea in occasione del 34esimo compleanno del pilota che a novembre finalmente, dopo quattro anni di squalifica, potrà tornare in pista, e tornare a competere sulle due ruote.

Una dedica speciale con parole d'amore vere che confermano che tra loro due va tutto a gonfie vele: «Come è bello vivere con te.

Auguri mio amore. Ti amo ❤️».

Tra impegni e vacanze

E Andrea la segue ovunque, anche in Sardegna dove la cantante si è esibita al Red Valley Festival di Olbia. Un'occasione anche per trascorrere qualche ora in spiaggia e trovare magari un luogo appartato. Ma che fatica...

Le foto del settimanale diretto da Alfonso Signorini mostra chiaramente i due in difficoltà, con Elodie che si appoggia più di una volta alle spalle di Andrea prima di compiere una pericolosa sugli scogli. Ma alla fine ce l'hanno fatta e scatta il premio: un bacio dei loro!