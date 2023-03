Elodie e Iannone innamorati su Instagram: la cantante pubblica le foto (intime) di coppia

La prima paparazzata è arrivata questa estate. Elodie e Iannone insieme in Sardegna. Poi una serie di foto rubate dove l'ultima, pubblicata da Chi, è quella del regalo (costosissimo) che il pilota ha fatto alla sua fidanzata. Un auto elettrica per festeggiare i loro 7 mesi d'amore. Così oggi, giovedì 16 marzo, la cantante ha deciso di "omaggiare" i suoi fan con delle foto private di lei e il suo compagno.

Elodie, e il (costoso) regalo di Andrea Iannone: ecco l'auto che le ha comprato

Elodie e iannone, la cantante pubblica gli scatti privati

Non è la prima volta certo che Elodie pubblica foto con Iannone. A ottobre la prima, lo scatto li ritraeva mentre si davano un bacio. Nelle storie di Instagram l'artista romana aveva postato uno scatto molto intimo con il motociclista, che li vedeva insieme a letto, sotto le coperte, mentre si sfiorano i nasi in procinto di baciarsi.

Elodie: «Sanremo mi ha uccisa, ho ancora la tosse nervosa»

Il post

Ora la cantante pubblica una carrellata di 10 foto in cui racconta la storia tra lei e il fidanzato. certo dopo la prima in cui lei è in abiti succinti e in una posa audace è difficile continuare a scorrere, ma se si passa al secondo scatto c'è il motociclista nudo mentre si fa la barba, poi una serie di scatti di momenti passati insieme. Il post termina con delle foto in cui la cantante romana, paragona lei e il fidanzato 33enne a coppie celebri di film che hanno fatto la storia del cinema, come quella formata da Elvira Hancock e Tony Montana, interpretati da Michelle Pfeiffer e Al Pacino in Scarface, e l’altra formata da Mickey e Mallory Knox, interpretati da Woody Harrelson e Juliette Lewis in Natural Born Killers.

Il futuro è insieme

Insieme da sette mesi, la storia tra la Di Patrizi e Iannone sembra farsi sempre più seria. Fanno i pendolari tra la villa a Lugano dove vive Andrea Iannone, e la casa a Milano, dove l’ex volto di Amici si è trasferita da poco. Sono sereni e fanno progetti, il centauro si prepara anche a tornare in pista l’anno prossimo con la moto, dopo la squalifica per doping: potrà nuovamente gareggiare. E lei fa il tifo per lui.