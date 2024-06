Elodie, il look al matrimonio della mamma Claudia Marthe: l'abito caftano e i due vestiti della sposa nella location da sogno

Una commossa Elodie ha assistito (e cantato) al matrimonio della mamma Claudia Marthe. Nozze da sogno sul Lago di Como, precisamente a Villa Adelaide, alcuni momenti delle quali sono stati condivisi dalla cantante su Instagram.

Elodie al matrimonio della mamma Claudia Marthe. Il ruolo speciale, la dedica e l'assenza di Andrea Iannone

Elodie alla mamma ha fatto un regalo speciale: «Per l’occasione mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza: la mia irruenza nasconde una forma di timidezza.

Però non posso proprio tirarmi indietro», aveva raccontato in un'intervista a Vanity Fair. Assente Andrea Iannone (ma nessuna crisi, tra i due regna il sereno).

Claudia Marthe, chi è la mamma di Elodie

La novella sposa e mamma della cantante, Claudia Marthe, ha origini creole: oggi fa l'artista visita ma in passato ha fatto la modella. Elodia non ha mai fatto mistero delle difficoltà incontrate in famiglia durante la sua infanzia, trascorsa a Roma nel quartiere Quartaccio, quando entrambi i genitori avevano problemi di droga e la mamma faceva la cubista. Poi Claudia si è separata dal padre delle sue figlie quando Elodie aveva otto anni e oggi ha ritrovato l'amore con Francesco Cramer, di Alserio (Como) dove è stato candidato come consigliere provinciale. La proposta di matrimonio è arrivata nel 2021, come appare da Instagram.

I look

Elodie ha scelto un abito caftano color ocra Taller Marmo con fascia sul collo e maniche a pipistrello. La sposa invece, come da ultime tendenze, ha sfoggiato due outfit: il primo lungo con schiena nuda, il secondo corto con frange di perline.