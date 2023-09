Elodie struccata in macchina: la felpa dedicata a Napoli

L'abbiamo vista con i capelli rosa, castani, neri, corti, lunghi e raccolti, con il trucco più naturale e altre volto uno più marcato (come nell'ultima edizione di Sanremo), ma i fan l'hanno sempre ammirata e adorata in ogni sua sfumatura. Un'artista camaleontica che ha saputo vestire i panni di tutte le donne di cui canta nei suoi brani, cosa si cela dietro gli occhi con le lenti a contatto azzurre di Elodie? Un viso fresco, struccato e felice perché sta raggiungendo obiettivi per cui ha lavorato molto sodo negli anni.

Elodie si è mostrata così a suoi fan sulle sue storie di instagram mentre, stanca, era in macchina e ascoltava il suo ultimo singolo “A fari spenti” passare alla radio.

I fan hanno notato, inoltre, una dedica nascosta nella felpa indossata dalla cantante.

Elodie ha indossato una felpa celeste con una dedica molto dolce. Purtroppo non si tratta di una dichiarazione d'amore per Andrea Iannone, bensì per la città di Napoli. La scritta, infatti, parla chiaro: «J'adore Napoli» (dal costo di 30 euro) e i suoi fan partenopei non vedono l'ora che abbia inizio il tour che la porterà in giro per l'Italia e, tra le tappe anche Napoli, dove farà cantare e ballare i suo fan appassionati.