Ema Stokholma: «Voglio rimuove tutti i tatuaggi, ma costa un botto e fa un male cane»

Ema Stokholma non ne può più dei suoi tatuaggi e ha deciso di rimuoverli (quasi) tutti. Dopo aver trascorso decenni a decorare la sua pelle con l'inchiostro, la conduttrice radiofonica ha deciso di darci un taglio: «Ho iniziato da ragazza, quando erano di moda, mi facevano sentire speciale. Ma era sbagliatissimo. Ora li odio e ho iniziato a cancellarli. Vorrei eliminarli tutti. Ecco perché dico a tutti: ricordate che crescendo i gusti cambiano». Aveva già annunciato la sua decisione qualche mese fa nelle sue storie Instagram, ma il percorso è lungo e tutto in salita.

Ema ha tenuto aggiornati i fan sui vari trattamenti a cui si sta sottoponendo per l'eliminazione dei suoi numerosi tatuaggi.

Le parole di Ema Stokholma

«Mi sto togliendo i tatuaggi, il mio sogno sarebbe toglierli tutti ma vedremo se sarà possibile (non gggredo). Ema Stokholma nelle sue storie Instagram in cui informava i suoi follower sulla sua decisione di eliminare tutti i suoi tatuaggi.

Ha poi continuato: «Fa un male cane, per quanto mi riguarda, sia il laser in sé che la guarigione. Ho iniziato tanti anni fa con un laser che peró mi ha lasciato delle cicatrici, quindi bisogna stare attenti a dove si va ovviamente. Si, li sto togliendo, ma si, mi vedete ancora con i tatuaggi, questo perché ci vogliono anni», ha spiegato, «Anche se nei video sembra che l'inchiostro sparisca nel punto in cui punta il laser, in realtà quella è una ferita che diventera crosticina che, dopo qualche ora o qualche doccia, andrà via. Il tattoo sotto quindi si vede ancora (ogni volta sempre piu sbiadito) Il numero di sedute varia in base al risultato, alcuni tatuaggi vanno via prima di altri. Credo dipenda dall'inchiostro, dall'ago usato, e poi costa un botto».

La scelta di Ema Stokholma è stata seguita anche da Stefano De Martino che da poco ha condiviso alcune storie in cui si mostrava dalla dermatologa, pronto per una seduta di laser per eliminare il tatuaggio fatto qualche anno fa in onore dell'(ex) moglie Belen, la Virgen di Lujan, simbolo religioso dell’Argentina.