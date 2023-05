Emanuel Lo, Giorgia e il matrimonio: «Stiamo insieme da vent'anni... ormai ci detestiamo»

Emanuel Lo e Giorgia fanno coppia fissa ormai da vent'anni e sui social postano spesso storie o foto che i ritraggono insieme. La coppia ha anche un figlio, Samuel nato nel 2010, che, però non appare spesso su Instagram. Di recente, la cantante si è raccontata nel podcast The Bsmt, nel quale ha parlato della sua lunga carriera nel mondo della musica ma anche della sua storia d'amore con il ballerino e, ora, anche professore nella scuola di Amici.

Nella sua intervista Giorgia ha raccontato come ha conosciuto il compagno Emanuel Lo: «Lui aveva 23 anni e io 31, io mi sentivo a disagio infatti gli dissi: Sei meraviglioso, ma io sono troppo grande. Quando ci siamo messi insieme gli dicevo: Vedrai che mi lascerai per una più giovane e invece adesso sono 20 anni. Sì, sono passati vent'anni e adesso ci detestiamo l'un l'altra perché dopo 20 anni è normale, è la forma di amore moderno. La cosa bella è che conosciamo i difetti l'uno dell'altra e quindi sai quando una cosa ti darà fastidio».

Poi, la cantante ha parlato di come il ballerino si offra di darle una mano in casa ma non sempre le cose vanno come dovrebbero: «Io in questi giorni sono stata fuori casa, dove ho parlato di musica, poi torno lì e divento casalinga. Adesso arriverò e troverò un casino sono sicura».

In questo momento Emanuel Lo è impegnato con la scuola di Amici ed è, insieme a Lorella Cuccarini, il capitano della squadra, oramai, formata solamente da Maddalena e Angelina, visto che, gli altri concorrenti sono stati eliminati nelle puntate precedenti del serale.