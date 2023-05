Emma Marrone senza filtri su Instagram, la risposta ad una follower: «Me ne infischio»

A disposizione dei fan. Emma Marrone decide di passare il viaggio in treno a rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram. E, come sempre, la cantante salentina risponde senza filtri fidandosi del suo istinto. Riprendendo la frase dell'ultima sua canzone "Mezzomondo", Emma chiede nel box: «Ma dimmi tu chi sei?» e le risposte non tardano ad arrivare.

Tra le tante risposte, una follower le scrive: «una che dà peso al giudizio della gente», facendo trapelare il suo malore interiore.

Ed che Emma risponde subito: «Francamente me ne infischio» e continua «Eh no cuore, fregatene e vivi la tua vita. E lascia stare tutti sti professori che giudicano quando sono i primi a non saper stare al mondo». Emerge chiaro e diretto il pensiero dell'ex vincitrice di Amici che, ormai nota al pubblico per la sua schiettezza, consiglia di non dar peso agli altri, ma di pensare solo al proprio bene. E, nel corso degli anni, lei stessa ha dimostrato di essere così: forte e tenace, nonostante le critiche e i leoni da tastiera.