Ermal Meta: «Non ho paura di diventare papà, ma di far nascere un figlio nel mondo instabile in cui viviamo»

Ermal Meta diventerà presto papà per la prima volta: la compagna Chiara Sturdà è incinta di una bambina che si chiamerà Fortuna Marie. Un futuro da papà che Ermal Meta ha tanto desiderato. La notizia è stata data dall'artista che ha condiviso uno scatto dolcissimo sul suo profilo Instagram scatenando l'affetto immediato dei suoi follower. A lei, Ermal Meta ha scelto di dedicare l’ultimo album, Buona Fortuna, dove ha inserito tutte le riflessioni, gli auguri, i consigli che accadono quando si aspetta la nascita di una figlia. Il cantautore ha spiegato inoltre, di non avere paure particolari ma è spaventato del «mondo in cui viviamo».

Le parole di Ermal Meta

«Le uniche paure che posso provare sono legate al mondo in cui viviamo - ha sottolineato Ermal Meta a Vanity Fair -.

Perché è un mondo instabile, un mondo pericoloso, accadono cose che vanno ben oltre la nostra comprensione. Ci sono due guerre in corso, una che lambisce in maniera preoccupante l'Europa, l'altra piena di orrore. E come dicevano non ce lo aspettavamo l'arrivo di un bambino. Ogni tanto, in questi anni, ci pensavo e mi dicevo "se avessi un figlio in che mondo lo porterei? In un mondo decisamente brutto". Poi è successo e scoprire l'arrivo di un bambino è stato bellissimo».

Il cantante immagina già «le piccole cose semplici» che potrà fare con sua figlia Fortuna. «Sarà femmina e io empatizzo molto con le donne, anche perché sono cresciuto circondato da donne: mia madre, mia nonna, mia sorella - ha aggiunto -. Ogni qualvolta che accade qualcosa contro una donna provo un dolore enorme. Mi piacerebbe che Fortuna fosse un po' avventuriera, come lo sono stato io da piccolo. Non avevo paura di niente e mi buttavo dentro le cose. Mi immagino di portarla al mare, voglio insegnarle a nuotare, immagino le piccole cose, le più semplici».