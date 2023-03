Eros Ramazzotti e la donna del mistero: «Ecco chi è la nuova fidanzata»

Eros Ramazzotti è uscito allo scoperto rivelando al suo pubblico di essere impegnato sentimentalmente. Con una Instagram story il cantautore ha condiviso una foto in cui si scambia un tenero bacio con la sua nuova fiamma.

Non vi sono ulteriori dettagli sulla loro eventuale relazione, ma il messaggio aggiunto a corredo dello scatto («Auguri amore mio») non lascerebbe spazio ai dubbi. Ma chi è la donna misteriosa?

La nuova fiamma di Eros Ramazzotti

Non è facile capire chi sia la donna misteriosa del bacio: nessuna persona taggata e nessun nome menzionato, per adesso la eventuale fidanzata è top secret. Una scelta del cantautore che non ha voluto rivelare ulteriori dettagli. Inoltre, non è possibile individuare le caratteristiche fisiche della ragazza poiché i due nello scatto si scambiano un tenero e romantico bacio e sono, dunque, di profilo.

Secondo quanto appreso dal quotidiano di gossip Isa e Chia, pare che il profilo della donna misteriosa sia stato associato a Dalila Gelsomino. Quest'ultima ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui si mostra davanti allo specchio con gli stessi abiti e la stessa pettinatura della foto del bacio galeotto.

Inoltre, Eros e Dalila si seguono a vicenda sui social. Insomma, il cantautore ha voluto fare un passo molto importante mostrandosi in compagnia della ragazza anche se, almeno per il momento, preferisce che la sua identità rimanga un segreto.