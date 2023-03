Eros Ramazzotti, la nuova fidanzata è Dalila Gelsomino: chi è la modella che vive in Messico (e ha 26 anni di meno)

Il nuovo amore di Eros Ramazzotti ora ha anche un nome, non solo un bellissimo volto. Si chiama Dalila Gelsomino. È lei la ragazza che ha fatto battere di nuovo il cuore al cantante romano dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. Una storia finita male che aveva segnato dentro Eros che però non aveva mai perso l'amore per i suoi figli Raffaela Maria e Tullio Gabrio. Poi c'è Aurora che tra qualche settimana lo renderà per la prima volta nonno. Un nonno felice che non ha mai smesso di crederci. Ma ora è realtà.

Il post

Dalila lo ha colpito, gli ha ridato la fiducia che non sentiva più. La settimana scorsa per tutte queste ragioni ha deciso di uscire allo scoperto e pubblicare sul proprio profilo Instagram una storia con lei. Una foto dove si baciavano e in cui appariva anche una didascalia chiara: "Auguri amore mio".

Un volto che il settimanale Chi ha riconosciuto quasi subito. Lo scorso dicembre il settimanale diretto da Alfonso Signorini l’aveva già sorpresa al fianco di Eros a Milano: prima a pranzo, poi verso casa di lui, nel suo appartamento, sempre con lei. Ma all'epoca nessuno aveva creduto che Dalila diventasse la nuova fiamma del cantante che in questi mesi è tornato a cantare nei palazzetti in giro per l'Italia.

Chi è la nuova fidanzata

Ma chi è Dalila Gelsomino? A quest domanda risponde con molta precisione Chi che ha scoperto dove è nata, quando, gli studi che ha fatto e pure dove lavora oggi. Insomma non ci sono più segreti.

Dalila è nata a Milano il 6 marzo del 1989, ha studiato al liceo classico (il Beccaria, compagna di banco di Matilde Gioli), si è laureata all’Università Cattolica (in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo) e ha concluso con una borsa di studio alla New York University at Albany.

«In passato - scrive ancora Chi - ha fatto anche la modella (come la madre), poi ha iniziato a lavorare più dietro le quinte di quel mondo, come pierre e organizzatrice di eventi. Ha coltivato anche qualche aspirazione come cantante (su YouTube ci sono dei video) e anni fa si esibiva dal vivo nei locali e a eventi fashion. Nel 2016 si è trasferita a Playa del Carmen, in Messico, dove tuttora vive e lavora nel settore immobiliare e dell’ospitalità...»

Ed è proprio in Messico che Dalila ed Eros si sarebbe incontrati per la prima volta..

«Appena posso vado. Quel modo di vivere vorrei che diventasse il mio presente e il mio futuro. Tutto è più vero e positivo», ha detto a Il Messaggero qualche settimana fa. E sempre a noi, aveva già fatto capire che sentimentalmente adesso «qualcosa di buono adesso c’è...».