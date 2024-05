Eva Henger, la rivelazione dopo l'incidente mortale: «Sono rimasta zoppa. Il porno? Pensavo fosse più facile»

Eva Henger nel 2022 è stata coinvolta in un incidente d'auto in Ungheria. Lo scontro tra le due macchine è stato devastante: una coppia è morta sul colpo mentre Eva è rimasta ferita in modo grave. Oggi a distanza di tempo, l'attrice, si è aperta su tale argomento durante l'intervista condotta da Monica Setta a Storie di donne al Bivio. «Sono rimasta leggermente zoppa», ha rivelato l'attrice.

Le parole di Eva Henger

«In quest'ultimo periodo litigo un po' con il mio corpo perché non ho tempo di fare palestra - ha spiegato Eva Henger a Donne al Bivio -.

In vita mia ho sempre fatto palestra anche in maniera maniacale. Dopo ho avuto questo brutto incidente e sono rimasta leggermente zoppa. Ho una forte anemia da debolezza, ma fortissima. In questo momento non sto facendo niente però e si vede. Complessivamente però mi sento fortunata».

L'attrice ha poi spiegato il motivo per il quale non ha più partecipato a molte pellicole hard. «Ho fatto cinque film e poi hanno montato e rimontato facendone uscire altre cose - ha continuato -. Ho smesso, è stata una prova e pensavo che fosse più facile. Non mi sono trovata bene, forse perché io ero madre. Mi fermavano per strada e dicevano che avevano visto tutti i miei film, io non avevo ancora girato niente».